Lors de son média day, Alexandre Zverev était plutôt fatigué des ques­tions liées à son team et notam­ment concer­nant l’idée qu’il faille forcé­ment avoir un conseiller qui a gagné des titres du Grand Chelem à un moment ou un autre pour pouvoir progresser. Le joueur alle­mand pense lui tout le contraire et ne le voit pas comme une obli­ga­tion : « Je consi­dère que c’est un mythe, que cette fameuse obli­ga­tion de pouvoir remporter un tournoi du Grand Chelem soit asso­ciée à celle d’un conseiller tech­nique qui a déjà accompli cet exploit ne me convient pas. Par exemple, Federer, Djokovic, Nadal ont toujours eu leurs propres entraî­neurs. Ils avaient juste des gens en qui ils avaient confiance. Vous n’avez pas besoin d’un cham­pion du Grand Chelem parce qu’il est connu pour sa noto­riété. Bien sûr, il y a aussi des cham­pions vain­queur de tour­nois du Grand Chelem qui seraient de grands entraî­neurs, mais les meilleurs entraî­neurs sont ceux avec qui tu passes 24 heures sur 24, qui te connaissent le mieux depuis l’en­fance. Ce sont ces coachs qui vous améliorent, avec qui vous avancez et déve­loppez votre jeu ».