Après le forfait de Nick Kyrgios pour l’US Open, un autre joueur important du circuit ATP vient faire part de ses doutes : Alexander Zverev. L’Allemand, qui participe actuellement à l’UTS, a reconnu que la situation aux États-Unis n’était peut-être pas propice pour accueillir un tel tournoi : « C’est un peu fou de jouer l’US Open maintenant. J’aurais préféré que cela n’arrive pas et que nous commencions l’année en Europe. Ce n’est pas le bon moment pour s’envoler vers l’Amérique maintenant. Si l’US Open a lieu, que doivent faire les joueurs ? Surtout si tout le monde va jouer, c’est aussi une question de points de classement. »

L’Allemand a également parlé de la règle qui impose aux joueurs de venir accompagné d’une seule personne : « Certaines règles devraient être modifiées. Par exemple, qu’une seule personne puisse nous accompagner. Lorsque vous jouez plus de cinq sets dans la chaleur extrême, il est extrêmement difficile d’avoir seulement son entraîneur et pas de physio. Ceci est également dangereux pour le corps lorsqu’il s’agit de blessures. J’ai plus peur de ça. »