Alexander Zverev peut souf­fler un grand coup, il est désor­mais un vain­queur en Grand Chelem suite à son titre à Roland‐Garros. Une immense libé­ra­tion pour le joueur de 29 comme il l’a récem­ment confié à Sky Sports.

« Je vais devoir parti­ciper à un autre tournoi avant de pouvoir dire ce que je ressens suite à ce titre. On est mercredi, et tout ça s’est passé il y a deux jours et demi. J’ai l’im­pres­sion de ne pas avoir dormi depuis deux nuits parce que j’étais dehors à faire la fête. Je peux encore être aussi honnête. Et puis j’ai eu des rendez‐vous sans arrêt. Donc, je dois d’abord me calmer, je dois recom­mencer à m’entraîner au tennis, et ensuite on verra. Mais pour moi, je pense vrai­ment que c’est comme ça que ça se passera dans ma tête, parce que même si je joue une finale de Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz et que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je sais que j’en ai déjà gagné une. Et personne ne peut plus m’enlever ça. »