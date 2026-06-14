Alexander Zverev peut souffler un grand coup, il est désormais un vainqueur en Grand Chelem suite à son titre à Roland‐Garros. Une immense libération pour le joueur de 29 comme il l’a récemment confié à Sky Sports.
« Je vais devoir participer à un autre tournoi avant de pouvoir dire ce que je ressens suite à ce titre. On est mercredi, et tout ça s’est passé il y a deux jours et demi. J’ai l’impression de ne pas avoir dormi depuis deux nuits parce que j’étais dehors à faire la fête. Je peux encore être aussi honnête. Et puis j’ai eu des rendez‐vous sans arrêt. Donc, je dois d’abord me calmer, je dois recommencer à m’entraîner au tennis, et ensuite on verra. Mais pour moi, je pense vraiment que c’est comme ça que ça se passera dans ma tête, parce que même si je joue une finale de Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz et que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je sais que j’en ai déjà gagné une. Et personne ne peut plus m’enlever ça. »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 15:28