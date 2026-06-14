Accueil ATP

Zverev : « Même si je joue une finale de Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz et que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je sais que j’en ai déjà gagné une. Et personne ne peut plus m’enlever ça »

Par
Thomas S
-
6262

Alexander Zverev peut souf­fler un grand coup, il est désor­mais un vain­queur en Grand Chelem suite à son titre à Roland‐Garros. Une immense libé­ra­tion pour le joueur de 29 comme il l’a récem­ment confié à Sky Sports.

« Je vais devoir parti­ciper à un autre tournoi avant de pouvoir dire ce que je ressens suite à ce titre. On est mercredi, et tout ça s’est passé il y a deux jours et demi. J’ai l’im­pres­sion de ne pas avoir dormi depuis deux nuits parce que j’étais dehors à faire la fête. Je peux encore être aussi honnête. Et puis j’ai eu des rendez‐vous sans arrêt. Donc, je dois d’abord me calmer, je dois recom­mencer à m’entraîner au tennis, et ensuite on verra. Mais pour moi, je pense vrai­ment que c’est comme ça que ça se passera dans ma tête, parce que même si je joue une finale de Grand Chelem contre Sinner ou Alcaraz et que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je sais que j’en ai déjà gagné une. Et personne ne peut plus m’enlever ça. »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 15:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥