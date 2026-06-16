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Zverev met les choses au clair à deux semaines de Wimbledon : « Je m’en fous. Je dois d’abord battre Arthur Rinderknech »

Par
Thomas S
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Même s’il vient de remporter son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, Alexander Zverev n’est pas du genre à s’enflammer.

Alors que certains estiment qu’il sera désor­mais libéré pour empiler d’autres trophées majeurs, et ce, dès la prochaine édition de Wimbledon, qui débute dans moins de deux semaines, l’Allemand a refusé le statut de favori alors qu’il n’a jamais atteint les quarts de finale sur le gazon londo­nien en neuf parti­ci­pa­tions et qu’il reste sur une défaite d’en­trée contre Arthur Rinderknech. Extrait. 

Q. : Mais si l’on regarde le tableau main­te­nant, Sinner est tête de série n° 1, vous êtes n° 2…
Zverev : Je m’en fous. Je ne suis jamais allé en quarts de finale à Wimbledon. Je dois d’abord battre Arthur Rinderknech. Je peux vous garantir ça – je ne me fais pas d’illu­sions – je prends vrai­ment les matchs les uns après les autres là‐bas (rires).

Publié le mardi 16 juin 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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