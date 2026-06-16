Même s’il vient de remporter son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, Alexander Zverev n’est pas du genre à s’enflammer.

Alors que certains estiment qu’il sera désor­mais libéré pour empiler d’autres trophées majeurs, et ce, dès la prochaine édition de Wimbledon, qui débute dans moins de deux semaines, l’Allemand a refusé le statut de favori alors qu’il n’a jamais atteint les quarts de finale sur le gazon londo­nien en neuf parti­ci­pa­tions et qu’il reste sur une défaite d’en­trée contre Arthur Rinderknech. Extrait.

Q. : Mais si l’on regarde le tableau main­te­nant, Sinner est tête de série n° 1, vous êtes n° 2…

Zverev : Je m’en fous. Je ne suis jamais allé en quarts de finale à Wimbledon. Je dois d’abord battre Arthur Rinderknech. Je peux vous garantir ça – je ne me fais pas d’illu­sions – je prends vrai­ment les matchs les uns après les autres là‐bas (rires).