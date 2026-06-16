Même s’il vient de remporter son premier titre du Grand Chelem à Roland‐Garros, Alexander Zverev n’est pas du genre à s’enflammer.
Alors que certains estiment qu’il sera désormais libéré pour empiler d’autres trophées majeurs, et ce, dès la prochaine édition de Wimbledon, qui débute dans moins de deux semaines, l’Allemand a refusé le statut de favori alors qu’il n’a jamais atteint les quarts de finale sur le gazon londonien en neuf participations et qu’il reste sur une défaite d’entrée contre Arthur Rinderknech. Extrait.
Q. : Mais si l’on regarde le tableau maintenant, Sinner est tête de série n° 1, vous êtes n° 2…
Zverev : Je m’en fous. Je ne suis jamais allé en quarts de finale à Wimbledon. Je dois d’abord battre Arthur Rinderknech. Je peux vous garantir ça – je ne me fais pas d’illusions – je prends vraiment les matchs les uns après les autres là‐bas (rires).
Publié le mardi 16 juin 2026 à 13:43