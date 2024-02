Alexander Zverev revient de plus en plus sur le devant de la scène. Passé tout proche d’une quali­fi­ca­tion en finale de l’Open d’Australie, mais fina­le­ment renversé par Daniil Medvedev, l’Allemand peut à nouveaux prétendre aux plus grands titres.

Et depuis que Boris Becker n’est plus en colla­bo­ra­tion avec Holger Rune, les rumeurs font bon train, et il serait possible que l’Allemand rejoigne le clan de son compa­triote, Zverev.

Le prin­cipal concerné a répondu à l’Agence de presse Allemande quant à cette possi­bi­lité, en essayant de clari­fier la situation.

« La chance est toujours là, elle l’a toujours été. Mais si vous envi­sagez de faire venir quel­qu’un comme Boris, c’est pour gagner les grands tour­nois. Et bien sûr, l’en­traî­neur doit être présent lors des grands tour­nois. Et puis vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, donc je ne serai pas têtu et ne dirai pas : ‘je sais tout’. »