Revenu de ses vacances aux Maldives, Alexander Zverev a accordé une inter­view a nos confrères alle­mands de Tennis Magazin dans laquelle il égra­tigne son ancien entraî­neur, l’énig­ma­tique Ivan Lendl. Pour rappel, les deux hommes ont colla­boré pendant un an, de l’été 2018 à 2019, avant que la rela­tion ne s’effrite petit à petit.

« Papa est meilleur que Lendl pour entraîner. Pour moi, ce n’est pas du tout une ques­tion. Je pense que c’était une expé­rience pour moi de voir ce que d’autres entraî­neurs pensaient de mon tennis et comment ils le pensaient. Ferrer a été pour moi, à part mon père, le meilleur entraî­neur que j’ai eu dans ma vie. Mais à cause de la pandémie, nous avons malheu­reu­se­ment dû arrêter. C’est le seul avec lequel je dirais que j’es­saie­rais à nouveau avec lui. Avec Lendl, ça n’a pas bien marché. Ce n’est pas un secret. Nous ne nous sommes peut‐être pas non plus si bien entendus sur le plan personnel. Nous avons simple­ment vu les choses diffé­rem­ment sur le court de tennis, lors des entraî­ne­ments. Je suis aussi quel­qu’un dans mon sport, je suis une person­na­lité. Je ne suis pas quel­qu’un qui dit oui et amen à tout. Je chal­lenge aussi très souvent les opinions, je demande toujours pour­quoi tu vois les choses comme ça et je dis parfois, mais je vois les choses diffé­rem­ment. On ne peut pas venir dans mon équipe et boule­verser ma vie et ma carrière simple­ment parce que l’on a une opinion diffé­rente de la mienne. »