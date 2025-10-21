AccueilATPZverev n'a peur de rien : "Alcaraz et Sinner sont tous les...
Zverev n’a peur de rien : « Alcaraz et Sinner sont tous les deux très domi­nants même si, lorsque j’étais numéro 2 mondial au début de l’année et fin 2024, je me sentais chez moi »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dernièrement Sascha Zverev s’est exprimé auprès de nos confrères de Bild, un quoti­dien popu­laire très lu en Allemagne. Il est revenu sur sa saison qu’il juste assez désas­treuse surtout vers la fin de l’année où il a été victime de plusieurs blessures.

Une fois de plus inter­rogé sur le duo Sinner/Alcaraz, l’Allemand estime qu’il existe encore pour lui une chance de rivaliser. 

« Cette année a été diffi­cile. J’avais bien commencé, mais j’ai eu des problèmes de coude, ce qui m’a empêché de bien m’en­traîner au service et une fois que le coude allait mieux, c’est le dos qui a pris le relais. Carlos et Jannik sont tous les deux très domi­nants, même si, lorsque j’étais numéro 2 mondial au début de l’année et fin 2024, je me sentais chez moi. Je sais que je peux battre Carlos et Jannik, j’en suis convaincu, mais je dois d’abord retrouver confiance et croire que je peux revenir à ce niveau »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 09:20

