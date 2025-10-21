Dernièrement Sascha Zverev s’est exprimé auprès de nos confrères de Bild, un quotidien populaire très lu en Allemagne. Il est revenu sur sa saison qu’il juste assez désastreuse surtout vers la fin de l’année où il a été victime de plusieurs blessures.
Une fois de plus interrogé sur le duo Sinner/Alcaraz, l’Allemand estime qu’il existe encore pour lui une chance de rivaliser.
« Cette année a été difficile. J’avais bien commencé, mais j’ai eu des problèmes de coude, ce qui m’a empêché de bien m’entraîner au service et une fois que le coude allait mieux, c’est le dos qui a pris le relais. Carlos et Jannik sont tous les deux très dominants, même si, lorsque j’étais numéro 2 mondial au début de l’année et fin 2024, je me sentais chez moi. Je sais que je peux battre Carlos et Jannik, j’en suis convaincu, mais je dois d’abord retrouver confiance et croire que je peux revenir à ce niveau »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 09:20