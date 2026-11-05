« J’étais un peu énervé ces derniers jours. J’ai l’impression d’être le seul joueur dans l’histoire du tennis à devoir expli­quer pour­quoi je suis numéro 1 mondial », a expliqué Alexander Zverev après sa défaite dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters face à Lorenzo Musetti.

Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir notre confrère jour­na­liste, Frédéric Verdier, qui avait déjà expliqué que l’Allemand ne lui procu­rait aucune émotion et qu’il n’avait jamais vu un numéro 1 mondial perdre autant de fois contre le Top 10.

🤷‍♂️ « Zverev ne connaît pas l’his­toire du tennis ? Ce n’est pas le seul N°1 mondial contesté. On a le droit de dire qu’il mérite sa place mais qu’il se déchire face au top 10 et Djokovic. Cette année, il est le meilleur en l’ab­sence des meilleurs. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/pzq8MZJfGS — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 5, 2026

« Zverev ne connaît pas l’his­toire du tennis ou quoi ? Il croit que Rios n’a pas été constesté ? Il croit que McEnroe, avec sa tête de cochon, n’était pas contesté ? Même chose avec Kafelnikov, Moya ou encore Pat Rafter, qui n’a été numéro 1 que pendant une semaine. Il y a toujours des choses à dire excepté bien sûr les Federer, Nadal, Djokovic, Sampras, Agassi, Alcaraz et Sinner, qui sont tota­le­ment incon­tes­tables. Encore heureux qu’on ne soit pas en dicta­ture et qu’on ait le droit de dire qu’il mérite sa place mais qu’il se déchire en perma­nence face au top 10 et Djokovic. Il faut arrêter de chouiner. Cette année, il est le meilleur, mais en l’ab­sence des meilleurs », a déclaré Verdier dans l’émis­sion, « Sans Filet », sur Winamax TV.