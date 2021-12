Alexander Zverev n’a vrai­ment pas peur d’afficher ses ambitions.

Étincelant spor­ti­ve­ment en fin de saison et enfin heureux dans sa vie person­nelle, il semble envahi par un senti­ment de pléni­tude. L’Allemand multi­plie les prises de paroles en ce moment. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il vise haut, et il assume. Le très en confiance 3e joueur mondial a évoqué l’hypothèse qui le fait saliver, au cours d’un podcast d’Eurosport.

« Je suis conscient que l’ob­jectif de devenir numéro 1 est rela­ti­ve­ment proche. Mais je dois d’abord gagner beau­coup de tour­nois et aussi des Grands Chelems. Nous verrons ce qui se passera avec Djokovic à Melbourne, j’es­père qu’ils pour­ront le laisser jouer. Si nous regar­dons le calcul, si Novak ne va pas en Australie et que je gagne le tournoi, je sorti­rais numéro un. »

Zverev n’a plus qu’à assumer à l’Open d’Australie, du 17 au 30 janvier 2022.