Alexander Zverev enchaîne les interviews et les entretiens depuis son fameux sacre à Roland‐Garros.
Dernièrement, l’Allemand s’est confié auprès du site Esquire où il a notamment évoqué sa vie en dehors des courts. Et contrairement par exemple à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Sascha n’est pas du genre à étaler sa fortune dans des achats de luxe.
« En dehors du terrain, je suis quelqu’un d’extrêmement décontracté. Je veux que ma vie soit aussi simple que possible. Tout ce qui compte pour moi, c’est le bien‐être des personnes qui me sont les plus proches : ma famille, ma fille, Sophia (sa petite amie), mes chiens. Nous voulons simplement passer de bons moments ensemble, en toute insouciance. C’est ça, mon fondement. Je n’ai pas besoin de perfection au quotidien et je ne me définis pas par des symboles de statut social. Pas de superyachts, pas de vingt Ferrari. Pour moi, le vrai bonheur est bien plus simple : jouer une partie de golf l’après-midi, puis rentrer chez moi retrouver mes chiens. Cela m’apporte bien plus que n’importe quel luxe matériel. »
Pour rappel, Alcaraz a récemment fait la une de l’actualité pour s’être fait construire un catamaran d’une valeur de 9 millions d’euros, tandis que Sinner, grand fan de courses automobiles, possède plusieurs voitures de luxe.
Publié le samedi 13 juin 2026 à 14:22