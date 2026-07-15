Longtemps critiqué pour son jeu jugé trop attentiste, Alexander Zverev a souvent été invité à prendre davantage d’initiatives. Solide derrière sa ligne de fond, l’Allemand s’est régulièrement vu reprocher un manque d’agressivité, notamment en coup droit.
Libéré par son sacre à Roland‐Garros, le numéro 3 mondial a affiché un visage bien plus offensif durant sa campagne à Wimbledon, où il a notamment démontré les progrès réalisés avec son coup droit. Battu en finale par Jannik Sinner, Zverev assure toutefois qu’il ne compte pas revenir en arrière.
« Décider de frapper votre coup droit aussi fort que possible, je pense que c’est toujours une bonne idée. C’est quelque chose que j’ai beaucoup travaillé depuis le début de la saison, et je ne m’en suis pas caché. Quand l’opportunité se présente, je frappe avec tout ce que j’ai. Que je mette la balle dans le court ou que je fasse une faute, ça dépend des jours. Mais je n’hésite pas, j’y vais. C’est mon objectif cette saison et, je l’espère, pour le reste de ma carrière. Mois après mois, j’ai l’impression que c’est un coup qui fonctionne de mieux en mieux. On verra où j’en serai dans quelques mois. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 10:06