Questionné sur l’idée de s’engager dans la nouvelle association de Novak Djokovic, Sacha, qui est un ami du Serbe, a rendu un sacré hommage au numéro 1 mondial : » C’est un n ° 1 mondial. Il a gagné assez d’argent. Il n’a pas besoin de s’inquiéter à ce sujet. Il n’a besoin de s’inquiéter de rien, mais il le fait. Il se soucie du bien-être des autres joueurs. Il s’inquiète de la richesse de notre sport et de ce genre de choses. Je pense donc que je dois lui donner beaucoup de crédit pour avoir pris le temps et faire ces choses, parce que dans sa position, pour être honnête, il n’en a pas besoin. Il pourrait se « détendre » et ne rien faire et tout ira bien. Mais il se soucie des autres joueurs, ce qui est génial, je pense »