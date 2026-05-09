Signataire de la fameuse lettre au sujet du prize money, Alexandre Zverev a précisé les choes pour éviter une nouvelle flambée médiatique.
« On n’a pas parlé de boycott. Je pense que c’est un problème général. Si on regarde la répartition des revenus, dans d’autres sports, c’est quasiment du 50/50, alors que chez nous, on est à 15 % pour les femmes comme pour les hommes. C’est quelque chose qui est vraiment frustrant pour nous, les joueurs. Ce ne sont pas les meilleurs qui comptent. Jannik gagne bien sa vie. Carlos gagne bien sa vie. Je gagne bien ma vie. Je pense aussi qu’actuellement, environ 150 joueurs peuvent vivre du tennis, du côté masculin, et probablement encore moins du côté féminin. Si nous obtenons une part équitable et que nous nous rapprochons des autres sports, je pense que beaucoup, beaucoup plus de joueurs pourront gagner leur vie grâce au tennis. C’est notre objectif principal. Notre objectif principal est de faire progresser le tennis, de le rendre plus rentable pour un plus grand nombre de joueurs, et pas seulement pour les cent meilleurs, par exemple »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 09:22