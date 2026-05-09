Signataire de la fameuse lettre au sujet du prize money, Alexandre Zverev a précisé les choes pour éviter une nouvelle flambée médiatique.

« On n’a pas parlé de boycott. Je pense que c’est un problème général. Si on regarde la répar­ti­tion des revenus, dans d’autres sports, c’est quasi­ment du 50/50, alors que chez nous, on est à 15 % pour les femmes comme pour les hommes. C’est quelque chose qui est vrai­ment frus­trant pour nous, les joueurs. Ce ne sont pas les meilleurs qui comptent. Jannik gagne bien sa vie. Carlos gagne bien sa vie. Je gagne bien ma vie. Je pense aussi qu’ac­tuel­le­ment, environ 150 joueurs peuvent vivre du tennis, du côté masculin, et proba­ble­ment encore moins du côté féminin. Si nous obte­nons une part équi­table et que nous nous rappro­chons des autres sports, je pense que beau­coup, beau­coup plus de joueurs pour­ront gagner leur vie grâce au tennis. C’est notre objectif prin­cipal. Notre objectif prin­cipal est de faire progresser le tennis, de le rendre plus rentable pour un plus grand nombre de joueurs, et pas seule­ment pour les cent meilleurs, par exemple »