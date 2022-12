Au moment du lance­ment de sa fonda­tion il y a quelques mois, Alexander Zverev avait avoué être atteint de diabète. Au cours d’une vidéo publiée sur son compte Instagram, le joueur alle­mand fait quelques confi­dences supplémentaires.

« On m’a toujours dit que je ne réus­si­rais jamais avec le diabète. Différents méde­cins, diffé­rents spécia­listes disaient ‘athlète de compé­ti­tion avec du diabète ? C’est impos­sible’. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j’ai été deuxième joueur mondial, je suis cham­pion olym­pique, je peux aider les autres avec ce problème ! Je peux encou­rager les autres. Je peux être leur messager. Je me suis dit : je me sens bien main­te­nant, j’ai 25 ans et je veux aider d’autres enfants et surtout d’autres parents. Je veux montrer que tout est possible avec le diabète. C’est pour­quoi je l’ai rendu public. »

Pour rappel, Zverev va faire son retour lors de la Diriyah Tennis Cup, une exhi­bi­tion qui aura lieu du 8 au 10 décembre en Arabie Saoudite, six mois après sa chute en demi‐finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal.