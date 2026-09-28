Après avoir apporté de précieux points à son équipe, en simple comme en double, malgré une défaite un peu fâcheuse contre De Minaur pour son entrée en lice sur la Laver Cup, Alexander Zverev avait le sourire en conférence de presse après la remise des prix à Londres.
Entre ses deux titres du Grand Chelem décrochés à Roland‐Garros et l’US Open et cette belle expérience collective, l’Allemand est comblé.
« Pour moi, ça n’a évidemment pas été une mauvaise année, ça ne fait aucun doute. Bien sûr, au vu du déroulement de la saison des tournois du Grand Chelem, je suis très, très satisfait. Si, en début d’année, quelqu’un m’avait proposé un contrat stipulant que je remporterais un tournoi du Grand Chelem, je l’aurais signé immédiatement. Mais je pense que remporter deux tournois du Grand Chelem, c’est un rêve devenu réalité. Je l’ai déjà dit : j’ai connu beaucoup de moments difficiles lors des tournois du Grand Chelem. Je pense que cette année, tout s’est mis en place et que ça a été une saison phénoménale. Mais je pense que la Laver Cup est un événement complètement différent. On ne peut pas comparer les deux. Ici, on joue selon un format très rapide et on joue en équipe. Je pense qu’ici, on ressent davantage la pression de devoir être performant pour tous les autres aussi. Je suis très satisfait d’avoir reconquis la Laver Cup après l’avoir perdue l’année dernière. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 17:11