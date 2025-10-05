Après sa victoire au premier tour, Sascha s’est permis d’affirmer que Sinner et Alcaraz étaient avantagés par les conditions de jeu car tous les directeurs de tournoi espéraient qu’ils parviennent à atteindre la finale.
Evidemment c’est un raccourci et d’ailleurs avant lui, un certain Roger Federer s’était permis de faire le même type de réflexion.
Hélas pour Zverev, Roger a un palmarès et un passé qui le protègent éternellement ce qui n’est pas « encore » le cas pour l’Allemand.
Du coup, Sascha est entrain d’être au centre d’un petit tsunami où il se prend des vagues en pleine tronche. Certains expliquent qu’il est « mauvais » joueur, qu’il n’a qu’à gagner des tournois du Grand Chelem etc etc
Ces réactions ne sont pas étonnantes tant cette année Sacha a cherché continuellement des excuses pour expliquer la qualité de sa saison, espérons que cette petite polémique va toucher son égo et qui donnera enfin le meilleur de lui même sur le cout plutôt que tenter des commentaires hasardeux.
Publié le dimanche 5 octobre 2025 à 11:20