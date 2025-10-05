Après sa victoire au premier tour, Sascha s’est permis d’af­firmer que Sinner et Alcaraz étaient avan­tagés par les condi­tions de jeu car tous les direc­teurs de tournoi espé­raient qu’ils parviennent à atteindre la finale.

Evidemment c’est un raccourci et d’ailleurs avant lui, un certain Roger Federer s’était permis de faire le même type de réflexion.

Hélas pour Zverev, Roger a un palmarès et un passé qui le protègent éter­nel­le­ment ce qui n’est pas « encore » le cas pour l’Allemand.

Du coup, Sascha est entrain d’être au centre d’un petit tsunami où il se prend des vagues en pleine tronche. Certains expliquent qu’il est « mauvais » joueur, qu’il n’a qu’à gagner des tour­nois du Grand Chelem etc etc

Ces réac­tions ne sont pas éton­nantes tant cette année Sacha a cherché conti­nuel­le­ment des excuses pour expli­quer la qualité de sa saison, espé­rons que cette petite polé­mique va toucher son égo et qui donnera enfin le meilleur de lui même sur le cout plutôt que tenter des commen­taires hasardeux.