Zverev pense toujours à Toni Nadal : « J’aimerais qu’il vienne en Australie avec moi pour commencer »

96

Comme le rapporte le site The Tennis Gazette, il pour­rait y avoir du chan­ge­ment dans le team d’Alexandre Zverev. S’exprimant auprès de Sky Sport, Sascha qui est au bout du rouleau a encore évoqué la piste Toni Nadal chez qui il avait fait un stage derniè­re­ment. Ces décla­ra­tions du joueur alle­mand raisonne presque comme un appel à l’aide.

« Nous sommes en contact. Nous parlons beau­coup de ce à quoi pour­rait ressem­bler l’année prochaine. Mais pour l’ins­tant, rien de nouveau, et je vous tien­drai au courant dès que j’en saurai plus. J’aimerais qu’il vienne en Australie avec moi pour commencer, alors on verra ! »

Publié le samedi 11 octobre 2025 à 08:45

