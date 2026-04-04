Lors de son intervention dans le célèbre podcast, Nothing Major, Sascha s’est un peu lâché notamment quand on lui a demandé ce qui avait vraiment changé dans le tennis.
« La principale différence, c’est que le tennis a changé. Avant, tout le monde frappait la balle très fort. Aujourd’hui, tout le monde joue plus ou moins de la même manière. On ne retrouve plus l’élégance de Roger Federer ni la puissance de Rafael Nadal. Carlos Alcaraz en conserve peut‐être un peu, mais les autres jouent à peu près de la même manière. Sinner joue très vite et frappe fort. Fritz frappe fort. Quand je joue bien, je frappe fort. Draper frappe fort, Rublev frappe fort. Tout le monde essaie de frapper la balle aussi fort que possible. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 09:54