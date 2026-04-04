Lors de son inter­ven­tion dans le célèbre podcast, Nothing Major, Sascha s’est un peu lâché notam­ment quand on lui a demandé ce qui avait vrai­ment changé dans le tennis.

« La prin­ci­pale diffé­rence, c’est que le tennis a changé. Avant, tout le monde frap­pait la balle très fort. Aujourd’hui, tout le monde joue plus ou moins de la même manière. On ne retrouve plus l’élé­gance de Roger Federer ni la puis­sance de Rafael Nadal. Carlos Alcaraz en conserve peut‐être un peu, mais les autres jouent à peu près de la même manière. Sinner joue très vite et frappe fort. Fritz frappe fort. Quand je joue bien, je frappe fort. Draper frappe fort, Rublev frappe fort. Tout le monde essaie de frapper la balle aussi fort que possible. »