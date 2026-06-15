Devenu champion olympique en simple lors des Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, Alexander Zverev avait toujours affirmé par la suite que ce titre restera comme le plus beau de sa carrière.
Alors que certains observateurs estimaient qu’il disait cela parce qu’il n’avait toujours pas remporté de tournoi du Grand Chelem, l’Allemand n’a pas changé de discours, même après son sacre à Roland‐Garros, dans une interview accordée à Sky Allemagne. Extraits.
Q : Vous venez de mentionner à nouveau les Jeux olympiques. Votre remarque selon laquelle les Jeux olympiques sont plus difficiles à remporter était‐elle aussi un peu tactique, mais pensez‐vous, en termes d’importance pour votre carrière, que ce titre du Grand Chelem pourrait même surpasser la médaille d’or olympique en importance ?
Zverev : Non, pas pour moi, car les Jeux olympiques sont le titre le plus difficile à remporter. Une fois tous les quatre ans. Nous avons si peu de champions olympiques ; nous avons tant de grands noms qui n’ont jamais remporté les Jeux olympiques. On ne remporte pas les Jeux olympiques juste pour soi‐même : tout le pays est derrière vous. Vous avez tout un village qui vous soutient. Les Jeux olympiques sont tout simplement d’un autre niveau, ce qui les rend d’autant plus spéciaux.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 16:25