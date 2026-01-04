AccueilATPZverev peut remercier un joueur français : "Perdre au premier tour de...
Zverev peut remer­cier un joueur fran­çais : « Perdre au premier tour de Wimbledon l’année dernière a été un tour­nant pour moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeur de Tallon Griekspoor pour son premier match de l’année en Australie, où il parti­cipe avec l’Allemagne à la United Cup, Alexander Zverev a fait une confi­dence sur sa saison 2025. 

« Nous jouons beau­coup de tour­nois tout au long de l’année, donc un événe­ment comme la United Cup 2026 est impor­tant parce qu’il est diffé­rent. J’ai traversé une période très diffi­cile sur le plan mental l’année dernière, au milieu de l’année. La meilleure chose qui pouvait m’ar­river était de prendre quatre semaines de congé après avoir perdu au premier tour de Wimbledon (contre le Français Arthur Rinderknech, ndlr). J’ai recom­mencé à zéro, j’ai profité de ma famille et de mes amis, j’ai pris des vacances à Majorque et j’ai pu m’éloi­gner du tennis pendant un certain temps. Cela a été un tour­nant, je me suis senti beau­coup mieux dans la dernière partie de l’année »

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 10:28

