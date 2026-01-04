Tombeur de Tallon Griekspoor pour son premier match de l’année en Australie, où il participe avec l’Allemagne à la United Cup, Alexander Zverev a fait une confidence sur sa saison 2025.
« Nous jouons beaucoup de tournois tout au long de l’année, donc un événement comme la United Cup 2026 est important parce qu’il est différent. J’ai traversé une période très difficile sur le plan mental l’année dernière, au milieu de l’année. La meilleure chose qui pouvait m’arriver était de prendre quatre semaines de congé après avoir perdu au premier tour de Wimbledon (contre le Français Arthur Rinderknech, ndlr). J’ai recommencé à zéro, j’ai profité de ma famille et de mes amis, j’ai pris des vacances à Majorque et j’ai pu m’éloigner du tennis pendant un certain temps. Cela a été un tournant, je me suis senti beaucoup mieux dans la dernière partie de l’année »
