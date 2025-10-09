Si le débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps, a pris un virage important lors du 24e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic même s’il reste interminable, celui du meilleur joueur à n’avoir jamais remporté un tournoi majeur fait rage, notamment sur les réseaux sociaux.
Alors qu’un fan estimait sur Twitter que c’était sans aucun doute Alexander Zverev, l’ancien numéro 1 mondial et lauréat de l’Open d’Australie et de Roland‐Garros, Ievgueni Kafelnikov, n’est pas vraiment de cet avis.
Selon lui, c’est incontestablement Marcelo Rios, qui reste à ce jour l’unique joueur de l’ère Open à avoir occupé la place de numéro 1 mondial au classement ATP sans avoir gagné de tournoi du Grand Chelem.
There is no better player in the whole universe without GS title then Marcelo Rios!! Period!!! https://t.co/aSPICqIG1m— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 9, 2025
« Il n’y a pas de meilleur joueur dans tout l’univers sans titre en Grand Chelem que Marcelo Rios !! Point final !!! »
Voilà qui a le mérite d’être clair pour l’ex‐joueur russe.
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 16:46