ATP

Zverev plus grand joueur de l’his­toire à n’avoir jamais remporté un Grand Chelem ? Kafelnikov n’est pas d’ac­cord : « Il n’y a pas de meilleur joueur dans tout l’uni­vers sans titre en Grand Chelem que Marcelo Rios ! Point final »

Par Thomas S

Si le débat du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps, a pris un virage impor­tant lors du 24e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic même s’il reste inter­mi­nable, celui du meilleur joueur à n’avoir jamais remporté un tournoi majeur fait rage, notam­ment sur les réseaux sociaux. 

Alors qu’un fan esti­mait sur Twitter que c’était sans aucun doute Alexander Zverev, l’an­cien numéro 1 mondial et lauréat de l’Open d’Australie et de Roland‐Garros, Ievgueni Kafelnikov, n’est pas vrai­ment de cet avis. 

Selon lui, c’est incon­tes­ta­ble­ment Marcelo Rios, qui reste à ce jour l’unique joueur de l’ère Open à avoir occupé la place de numéro 1 mondial au clas­se­ment ATP sans avoir gagné de tournoi du Grand Chelem. 

« Il n’y a pas de meilleur joueur dans tout l’uni­vers sans titre en Grand Chelem que Marcelo Rios !! Point final !!! »

Voilà qui a le mérite d’être clair pour l’ex‐joueur russe. 

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 16:46

