Jannik Sinner et Carlos Alcaraz conti­nuent de dominer le tennis mondial de la tête et des épaules.

La preuve, avec une statis­tique aussi inutile qu’impressionnante : il y a aujourd’hui moins d’écart entre Alexander Zverev, numéro 3 mondial, et le 1000e joueur au clas­se­ment ATP, qu’entre Zverev et le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz (5536 points).

The world’s number 1000 is closer to number 3, than number 3 is to number 2.



5.536 vs. 5.690 points



#1. Sinner 🇮🇹 11.500

#2 Alcaraz 🇪🇸 11.250

…

(5.690)

…

#3 Zverev 🇩🇪 5.560

…

(5.536)

…

#1000 Koeblsl 🇳🇱 24



THE BIG TWO pic.twitter.com/VeAzrGSO8D — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 3, 2025

Une donnée anec­do­tique, certes, mais qui illustre à quel point Sinner et Alcaraz évoluent dans une autre dimen­sion. Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Zverev sait désor­mais l’ampleur du chemin qui le sépare encore du duo de tête.