Zverev plus proche du 1000e mondial que d’Alcaraz, incroyable mais vrai !

Jannik Sinner et Carlos Alcaraz conti­nuent de dominer le tennis mondial de la tête et des épaules.

La preuve, avec une statis­tique aussi inutile qu’impressionnante : il y a aujourd’hui moins d’écart entre Alexander Zverev, numéro 3 mondial, et le 1000e joueur au clas­se­ment ATP, qu’entre Zverev et le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz (5536 points).

Une donnée anec­do­tique, certes, mais qui illustre à quel point Sinner et Alcaraz évoluent dans une autre dimen­sion. Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Zverev sait désor­mais l’ampleur du chemin qui le sépare encore du duo de tête.

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 15:25

