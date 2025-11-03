Jannik Sinner et Carlos Alcaraz continuent de dominer le tennis mondial de la tête et des épaules.
La preuve, avec une statistique aussi inutile qu’impressionnante : il y a aujourd’hui moins d’écart entre Alexander Zverev, numéro 3 mondial, et le 1000e joueur au classement ATP, qu’entre Zverev et le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz (5536 points).
The world’s number 1000 is closer to number 3, than number 3 is to number 2.— Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) November 3, 2025
5.536 vs. 5.690 points
#1. Sinner 🇮🇹 11.500
#2 Alcaraz 🇪🇸 11.250
…
(5.690)
…
#3 Zverev 🇩🇪 5.560
…
(5.536)
…
#1000 Koeblsl 🇳🇱 24
THE BIG TWO pic.twitter.com/VeAzrGSO8D
Une donnée anecdotique, certes, mais qui illustre à quel point Sinner et Alcaraz évoluent dans une autre dimension. Toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem, Zverev sait désormais l’ampleur du chemin qui le sépare encore du duo de tête.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 15:25