Lors d’une inter­view accordée à Magenta TV, dont les propos sont relayés par Daily Mail, le numéro 2 mondial Alexander Zverev a parlé de sa rela­tion peu passion­nelle voire assez étrange avec la nourriture.

« Pour moi, manger est une perte de temps. S’ils pouvaient me donner une pilule et que je n’avais plus jamais à manger, je la pren­drais. Je ne suis pas un mauvais mangeur, mais je mange incroya­ble­ment peu. Il faut me forcer à manger. Je n’ap­précie pas la nour­ri­ture en vacances. Je ne suis pas du genre à dire : ‘Waouh, je passe un super moment’. Je suis le genre de gars qui revient de vacances avec deux kilos en moins. »