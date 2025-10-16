Sèchement battu par Taylor Fritz (6−3, 6–4 en 59 minutes) à l’occasion des quarts de finale du Six Kings Slam, la très lucrative exhibition organisée en Arabie Saoudite pour laquelle il a reçu un chèque de 1,5 millions d’euros, Alexander Zverev a été interrogé en conférence de presse d’après match sur sa motivation et son objectif de remporter un tournoi du Grand Chelem.
Et si l’Allemand reconnaît que l’actuelle domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner semble difficile à enrayer, il ne veut pourtant pas s’avouer vaincu.
« Au final, je suis toujours numéro trois mondial. Il y a un groupe de joueurs, notamment Jannik et Carlos, qui sont actuellement à des années‐lumière de nous et du reste du monde. Ils sont bien meilleurs que nous, mais je pense qu’avec Fritz, Novak et moi‐même, ainsi que d’autres joueurs comme Draper, nous ne pouvons pas simplement dire que dans les dix prochaines années, Jannik et Carlos vont gagner tous les tournois et que nous allons rester les bras croisés. Nous devons les affronter et nous devons garder cela à l’esprit. Mais, je le répète, pour l’instant, ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe. La santé est la chose la plus importante à laquelle je pense. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 14:04