Sèchement battu par Taylor Fritz (6−3, 6–4 en 59 minutes) à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Six Kings Slam, la très lucra­tive exhi­bi­tion orga­nisée en Arabie Saoudite pour laquelle il a reçu un chèque de 1,5 millions d’euros, Alexander Zverev a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur sa moti­va­tion et son objectif de remporter un tournoi du Grand Chelem.

Et si l’Allemand recon­naît que l’ac­tuelle domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner semble diffi­cile à enrayer, il ne veut pour­tant pas s’avouer vaincu.

« Au final, je suis toujours numéro trois mondial. Il y a un groupe de joueurs, notam­ment Jannik et Carlos, qui sont actuel­le­ment à des années‐lumière de nous et du reste du monde. Ils sont bien meilleurs que nous, mais je pense qu’avec Fritz, Novak et moi‐même, ainsi que d’autres joueurs comme Draper, nous ne pouvons pas simple­ment dire que dans les dix prochaines années, Jannik et Carlos vont gagner tous les tour­nois et que nous allons rester les bras croisés. Nous devons les affronter et nous devons garder cela à l’es­prit. Mais, je le répète, pour l’ins­tant, ce n’est pas quelque chose qui me préoc­cupe. La santé est la chose la plus impor­tante à laquelle je pense. »