S’il est persuadé que Jannik Sinner deviendra rapi­de­ment numéro 1 mondial, Alexander Zverev ne se décou­rage pas. Il espère bien pouvoir doubler un jour l’Italien, qu’il a pour le moment battu quatre fois en cinq confrontations.

Zverev 🇩🇪🎙



« In questo momento Sinner ha un rendi­mento impres­sio­nante, è il più forte per gioco e risul­tati.



Jannik n°1 è ques­tione di setti­mane, ma il tennis è uno sport di duelli.



Le cose possono cambiare. Dovrò farmi trovare prepa­rato se ci sarà un’oc­ca­sione »@Gazzetta_it pic.twitter.com/mwAyoAR8zE — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) April 15, 2024

« En ce moment, Sinner réalise des perfor­mances impres­sion­nantes, il est le plus fort en termes de jeu et de résul­tats. Jannik numéro 1 ? C’est une ques­tion de semaines, mais le tennis est un sport de duels. Les choses peuvent changer. Je dois me préparer si l’oc­ca­sion se présente », a déclaré le 5e mondial dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport.