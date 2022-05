Malgré les rumeurs des derniers jours qui indi­quaient le contraire, Alexander Zverev ne pourra toujours pas compter sur le soutien de son père à Madrid. En revanche, le numéro 3 mondial, battu d’en­trée à Munich et en manque de confiance, sera accom­pagné par Sergi Bruguera, avec qui il avait effectué un test à Miami. L’entraîneur espa­gnol vient de s’en­gager pour une durée indé­ter­minée avec « Sascha ».

« Je ne sais pas pour combien de temps. J’espère pour long­temps. Je suis sans entraî­neur depuis six ou sept mois, depuis que mon père a démis­sionné parce qu’il avait d’autres choses plus impor­tantes à régler. Je pensais que ce ne serait pas long, qu’il serait de retour plus tôt, mais fina­le­ment non. Parfois, il y a des choses plus impor­tantes que le tennis et j’ai besoin d’un entraî­neur. J’ai besoin de quel­qu’un pour me guider, quel­qu’un qui peut garder un œil sur ce qui se passe sur le court de tennis. Je pense que « Serg » est l’un des meilleurs dans ce domaine », a déclaré Zverev depuis Madrid où il tentera de défendre son titre.