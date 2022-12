Enfin de retour sur les courts sept mois après une demi‐finale d’an­tho­logie face à Rafael Nadal à Roland‐Garros, Alexander Zverev est revenu pour Sky Sports sur sa réédu­ca­tion perturbée par un retour trop précoce en Coupe Davis, ce qui lui a valu un oedème osseux ainsi qu’une frac­ture de stress au dos. À l’époque, l’Allemand a vrai­ment cru que sa carrière était en danger.

« Définitivement, je pense avoir connu quelques coups durs depuis ma bles­sure en juin à Roland‐Garros, mais celui‐là était vrai­ment quand je pensais que j’étais en bonne santé et quand je pensais que je pour­rais revenir en Coupe Davis. Et la bles­sure elle‐même était guérie, mais on m’a dit que les os n’étaient pas prêts pour la tension. Parce que j’avais des dommages osseux extrêmes, j’avais un œdème osseux, et aussi une frac­ture de stress au os à un moment donné. C’était un peu diffi­cile pour moi menta­le­ment. Parce que j’ai dû recom­mencer et on m’a dit que je ne pouvais plus rien faire pendant six semaines. Ce n’était pas très agréable et pas très facile. Mais quand l’ac­ci­dent s’est produit, j’ai tout de suite pensé que ma carrière était terminée. »