Après plus d’un an d’en­quête sur Alexander Zverev, accusé par son ex‐petite amie, Olya Sharypova, de violences domes­tiques, l’ATP a rendu son verdict mardi. L’instance a décidé qu’au­cune mesure ne serait à l’encontre du joueur alle­mand en raison de « preuves insuf­fi­santes » sur ces faits qui se seraient déroulés selon la jeune femme lors du Masters 1000 de Shanghai en 2019.

Un soula­ge­ment pour le 14e joueur mondial actuel, qui a publié un message sur ses réseaux sociaux.

« Depuis le début, j’ai clamé mon inno­cence et nié les allé­ga­tions sans fonde­ment portées contre moi. J’ai coopéré plei­ne­ment avec l’ATP durant l’en­quête et je suis recon­nais­sant du temps et de l’at­ten­tion que l’or­ga­ni­sa­tion a consa­crés à cette affaire. Cette déci­sion marque l’ar­rivée d’un troi­sième arbitre neutre, qui a examiné toutes les infor­ma­tions perti­nentes et a pris une déci­sion claire et réflé­chie en ma faveur dans cette affaire. En plus de l’en­quête indé­pen­dante de l’ATP, j’ai égale­ment entamé des procé­dures judi­ciaires en Allemagne et en Russie, que j’ai toutes deux gagnées. Je suis recon­nais­sant que cette affaire soit enfin résolue et ma prio­rité est main­te­nant de me remettre de ma bles­sure et de me concen­trer sur ce que j’aime le plus au monde – le tennis. Je tiens à remer­cier mes amis, ma famille et mes fans pour leur soutien constant. Nous avons suivi un long et diffi­cile processus mais la justice a prévalu », a réagi Zverev.

Zverev’s reac­tion to the result of ATP’s inves­ti­ga­tion pic.twitter.com/aBfQvYN0jS — José Morgado (@josemorgado) January 31, 2023

Pour rappel, Olya Sharypova n’avait pas porté plainte contre Alexander Zverev qui ne risque donc a priori plus rien.