Alexander Zverev n’a pas mâché ses mots au sujet de son illustre compa­triote, Boris Becker, lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Vienne.

Alors que l’an­cien cham­pion alle­mand a multi­plié les critiques et les conseils parfois déplacés au sujet de celui qui deviendra numéro 1 mondial dans quelques jours, ce dernier n’a pas hésiter à le reca­drer sèche­ment, expli­quant que ses inter­ven­tions n’avaient aucune utilité.

La prensa austriaca hoy se hace eco de unas pala­bras de Zverev, supues­ta­mente, hacia Becker.



🗣️ « Solo hay una persona que me haya criti­cado y, para ser honesto, no me interesa mucho su opinión en los últimos años, porque cada vez que ha dicho algo ha suce­dido exac­ta­mente lo… pic.twitter.com/M7PEFPAJsA — José Morón (@jmgmoron) October 26, 2026

« Il n’y a qu’une seule personne qui m’a toujours critiqué, et fran­che­ment, son opinion ne m’in­té­resse pas depuis quelques années. Parce qu’à chaque fois qu’il a dit quelque chose, c’est exac­te­ment le contraire qui s’est produit », a déclaré Alexander Zverev.