Alexander Zverev n’a pas mâché ses mots au sujet de son illustre compatriote, Boris Becker, lors de son passage en conférence de presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Vienne.
Alors que l’ancien champion allemand a multiplié les critiques et les conseils parfois déplacés au sujet de celui qui deviendra numéro 1 mondial dans quelques jours, ce dernier n’a pas hésiter à le recadrer sèchement, expliquant que ses interventions n’avaient aucune utilité.
« Il n’y a qu’une seule personne qui m’a toujours critiqué, et franchement, son opinion ne m’intéresse pas depuis quelques années. Parce qu’à chaque fois qu’il a dit quelque chose, c’est exactement le contraire qui s’est produit », a déclaré Alexander Zverev.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.