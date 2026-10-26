Accueil ATP

Zverev recadre sèche­ment une légende du tennis : « Son opinion ne m’in­té­resse pas. À chaque fois qu’il a dit quelque chose, c’est exac­te­ment le contraire qui s’est produit »

Par
Thomas S
-

Alexander Zverev n’a pas mâché ses mots au sujet de son illustre compa­triote, Boris Becker, lors de son passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Vienne.

Alors que l’an­cien cham­pion alle­mand a multi­plié les critiques et les conseils parfois déplacés au sujet de celui qui deviendra numéro 1 mondial dans quelques jours, ce dernier n’a pas hésiter à le reca­drer sèche­ment, expli­quant que ses inter­ven­tions n’avaient aucune utilité.

« Il n’y a qu’une seule personne qui m’a toujours critiqué, et fran­che­ment, son opinion ne m’in­té­resse pas depuis quelques années. Parce qu’à chaque fois qu’il a dit quelque chose, c’est exac­te­ment le contraire qui s’est produit », a déclaré Alexander Zverev. 

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥