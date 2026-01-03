Avant de commencer sa saison par la United Cup avec l’Allemagne, Alexander Zverev a fait passer quelques messages à ses détrac­teurs. Extrait de son passage en confé­rence de presse relayé par Punto de Break :

« En Allemagne, mes résul­tats de 2025 ont été présentés comme quelque chose de beau­coup plus négatif et déce­vant qu’ils ne l’étaient en réalité. Avec le recul, je suis fier d’avoir terminé 3e mondial malgré tous les problèmes physiques que j’ai rencon­trés. Ce n’était pas le parcours dont je rêvais, car il m’a été impos­sible de remporter des titres impor­tants, mais j’ai le senti­ment de ne pas être si loin de Carlos et Jannik. J’ai juste besoin de retrouver mon meilleur niveau le plus rapi­de­ment possible »