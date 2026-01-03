Avant de commencer sa saison par la United Cup avec l’Allemagne, Alexander Zverev a fait passer quelques messages à ses détracteurs. Extrait de son passage en conférence de presse relayé par Punto de Break :
« En Allemagne, mes résultats de 2025 ont été présentés comme quelque chose de beaucoup plus négatif et décevant qu’ils ne l’étaient en réalité. Avec le recul, je suis fier d’avoir terminé 3e mondial malgré tous les problèmes physiques que j’ai rencontrés. Ce n’était pas le parcours dont je rêvais, car il m’a été impossible de remporter des titres importants, mais j’ai le sentiment de ne pas être si loin de Carlos et Jannik. J’ai juste besoin de retrouver mon meilleur niveau le plus rapidement possible »
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 11:54