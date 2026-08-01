Alexander Zverev a passé une dizaine de jours à la prestigieuse Rafa Nadal Academy, à Majorque, afin de préparer la tournée nord‐américaine et les importantes échéances qui l’attendent dans les prochaines semaines.
Interrogé à ce sujet dans une vidéo publiée par l’Academy sur les réseaux sociaux, l’Allemand n’a pas tari d’éloges sur les installations et l’accueil qui lui a été réservé. Il en a également profité pour remercier Rafael Nadal pour ses précieux conseils. Un avis qui compte particulièrement à ses yeux, tant les deux hommes se connaissent bien après s’être affrontés à de nombreuses reprises sur le circuit.
« Connaître son point de vue, aussi bien sur ce que je fais bien que sur les domaines dans lesquels je peux encore progresser, est extrêmement précieux. Je cherche toujours à m’améliorer chaque jour, donc le fait de l’avoir à mes côtés a été d’une grande aide » a déclaré le numéro deux mondial qui sera tête de série numéro un la semaine prochaine au Canada.
Publié le samedi 1 août 2026 à 11:11