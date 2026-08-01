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Zverev remercie Rafael Nadal avant son départ en Amérique : « Je cherche toujours à m’amé­liorer chaque jour, donc le fait de l’avoir eu à mes côtés a été d’une grande aide »

Par
Antoine Touchard
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Alexander Zverev a passé une dizaine de jours à la pres­ti­gieuse Rafa Nadal Academy, à Majorque, afin de préparer la tournée nord‐américaine et les impor­tantes échéances qui l’at­tendent dans les prochaines semaines.

Interrogé à ce sujet dans une vidéo publiée par l’Academy sur les réseaux sociaux, l’Allemand n’a pas tari d’éloges sur les instal­la­tions et l’ac­cueil qui lui a été réservé. Il en a égale­ment profité pour remer­cier Rafael Nadal pour ses précieux conseils. Un avis qui compte parti­cu­liè­re­ment à ses yeux, tant les deux hommes se connaissent bien après s’être affrontés à de nombreuses reprises sur le circuit.

« Connaître son point de vue, aussi bien sur ce que je fais bien que sur les domaines dans lesquels je peux encore progresser, est extrê­me­ment précieux. Je cherche toujours à m’amé­liorer chaque jour, donc le fait de l’avoir à mes côtés a été d’une grande aide » a déclaré le numéro deux mondial qui sera tête de série numéro un la semaine prochaine au Canada.

Publié le samedi 1 août 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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