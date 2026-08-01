Alexander Zverev a passé une dizaine de jours à la pres­ti­gieuse Rafa Nadal Academy, à Majorque, afin de préparer la tournée nord‐américaine et les impor­tantes échéances qui l’at­tendent dans les prochaines semaines.

Interrogé à ce sujet dans une vidéo publiée par l’Academy sur les réseaux sociaux, l’Allemand n’a pas tari d’éloges sur les instal­la­tions et l’ac­cueil qui lui a été réservé. Il en a égale­ment profité pour remer­cier Rafael Nadal pour ses précieux conseils. Un avis qui compte parti­cu­liè­re­ment à ses yeux, tant les deux hommes se connaissent bien après s’être affrontés à de nombreuses reprises sur le circuit.

Zverev “ Uncle Toni was a lot with us on court ,

Rafa came twice ,



It’s nice to hear from him from a compe­ti­tive stand­point ,

also what he thinks I can improve in my game …”



🎥 from @rnadalacademy ‘s Insta post @AlexZverev @RafaelNadal @Fans4AlexZverev #ToniNadal pic.twitter.com/LPLscpaMk2 — Isabela 💙 (@isabela18041982) July 31, 2026

« Connaître son point de vue, aussi bien sur ce que je fais bien que sur les domaines dans lesquels je peux encore progresser, est extrê­me­ment précieux. Je cherche toujours à m’amé­liorer chaque jour, donc le fait de l’avoir à mes côtés a été d’une grande aide » a déclaré le numéro deux mondial qui sera tête de série numéro un la semaine prochaine au Canada.