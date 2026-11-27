Alexander Zverev semble quelque peu agacé de devoir justifier, à chacune de ses sorties médiatiques, sa place de numéro un mondial, malgré une excellente saison 2026 marquée par deux sacres en Grand Chelem.
Interrogé une nouvelle fois à ce sujet en conférence de presse après la défaite de son équipe en Coupe Davis, l’Allemand, déjà déçu par le résultat de la rencontre, a tenu à remettre les pendules à l’heure. Désireux de mettre un terme à ce débat, il a rappelé que le classement mondial reposait sur un simple calcul mathématique et que ses performances cette saison parlaient d’elles-mêmes.
« Ces débats et ces discussions sur ma place de numéro un mondial sont menés par des gens qui n’ont jamais joué au tennis. C’est relativement simple : nous avons un système de classement et celui qui accumule le plus de points sur une période de douze mois mérite d’être numéro un. Je tiens à préciser que mon moins bon résultat dans les grands tournois a été une demi‐finale à l’Open d’Australie. Sur les cinq plus grands tournois, j’en ai donc remporté deux, disputé deux autres finales et une demi‐finale. C’est pourquoi je pense mériter d’être numéro un mondial, ce que je suis d’ailleurs », a déclaré Alexander Zverev.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 08:11