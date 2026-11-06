Cela fait maintenant plusieurs mois qu’Alexander Zverev et Boris Becker se livrent une véritable guerre par déclarations interposées. Et visiblement, les deux hommes ne sont pas près d’enterrer la hache de guerre.
En effet, Becker a récemment réagi aux déclarations de Zverev, qui réclamait davantage de respect, en lui expliquant qu’il devait lui‐même faire plus d’efforts pour se faire apprécier du public, notamment dans son propre pays, et ce, au‐delà de ses performances sur les courts.
La réponse de l’Allemand ne s’est pas fait attendre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mâché ses mots à l’égard de son illustre compatriote, comme le rapportent nos confrères espagnols de Punto de Break.
« Je pense qu’il raconte beaucoup de bêtises, comme toujours. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais j’ai l’impression qu’il ressent le besoin de commenter absolument tout ce que je fais. Je considère qu’il cherche le moindre prétexte pour me rabaisser. Il peut le faire, c’est son choix. Je trouve étrange qu’il estime que je devrais exprimer mes opinions politiques, quelle qu’en soit la raison. J’ai une opinion très claire à ce sujet. Personne ne m’a jamais interrogé là‐dessus. Je ne vais pas publier de commentaires sur Instagram. Ce n’est pas mon style, je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais. À Paris, j’ai eu le sentiment que 70 % du public était derrière moi. À Wimbledon, j’ai joué contre Jannik Sinner et le soutien était plus ou moins partagé à 50–50. Il n’y a qu’à New York où, logiquement, les spectateurs soutenaient majoritairement l’Américain Ben Shelton » a déclaré le numéro un mondial.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 09:11