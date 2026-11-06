Cela fait main­te­nant plusieurs mois qu’Alexander Zverev et Boris Becker se livrent une véri­table guerre par décla­ra­tions inter­po­sées. Et visi­ble­ment, les deux hommes ne sont pas près d’en­terrer la hache de guerre.

En effet, Becker a récem­ment réagi aux décla­ra­tions de Zverev, qui récla­mait davan­tage de respect, en lui expli­quant qu’il devait lui‐même faire plus d’ef­forts pour se faire appré­cier du public, notam­ment dans son propre pays, et ce, au‐delà de ses perfor­mances sur les courts.

La réponse de l’Allemand ne s’est pas fait attendre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mâché ses mots à l’égard de son illustre compa­triote, comme le rapportent nos confrères espa­gnols de Punto de Break.

« Je pense qu’il raconte beau­coup de bêtises, comme toujours. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il ressent le besoin de commenter abso­lu­ment tout ce que je fais. Je consi­dère qu’il cherche le moindre prétexte pour me rabaisser. Il peut le faire, c’est son choix. Je trouve étrange qu’il estime que je devrais exprimer mes opinions poli­tiques, quelle qu’en soit la raison. J’ai une opinion très claire à ce sujet. Personne ne m’a jamais inter­rogé là‐dessus. Je ne vais pas publier de commen­taires sur Instagram. Ce n’est pas mon style, je ne l’ai jamais fait et je ne le ferai jamais. À Paris, j’ai eu le senti­ment que 70 % du public était derrière moi. À Wimbledon, j’ai joué contre Jannik Sinner et le soutien était plus ou moins partagé à 50–50. Il n’y a qu’à New York où, logi­que­ment, les spec­ta­teurs soute­naient majo­ri­tai­re­ment l’Américain Ben Shelton » a déclaré le numéro un mondial.