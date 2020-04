Depuis la Floride où il peut continuer à s’entraîner, Alexander Zverev avait accordé un entretien à Sport Bild où il s’était lâché en évoquant que cette pause allait « être plus avantageuse pour l’ancienne génération ».

Dans cette interview, l’Allemand développe une idée selon laquelle cette crise retarde la passation de pouvoir qu’il jugeait imminente : « Sans cette crise, je pense que nous aurions déjà assisté progressivement à la passation de pouvoir entre l’ancienne génération des Djokovic, Nadal et Federer et la nouvelle avec Thiem, Tsitsipas, Medvedev et moi-même. Ou du moins, que l’un de ces jeunes joueurs remporte un tournoi du Grand Chelem dès cette année. La fin de saison 2019 a montré que nous étions proches de ce changement de génération avec seulement la présence de Federer en demi-finales du Masters de Londres et trois joueurs de la nouvelle génération (Zverev, Thiem, le finaliste, et Tsitsipas, le vainqueur). Mais cette crise remet tout en cause et je pense que Roger, Rafa et Novak vont revenir plus frais et déterminés que jamais. »