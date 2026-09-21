Comme beaucoup de fans de tennis, Alexander Zverev est un nostalgique de l’ancienne Coupe Davis, celle du format domicile‐extérieur.
Le temps d’un week‐end, à l’occasion des qualifications pour les phases finales, le fameux « Final 8 », qui a lieu depuis deux à Bologne (autrefois à Madrid et Malaga), le récent vainqueur de l’US Open a pu regoûter à cette chaleur humaine, cette ambiance populaire et communicatrice.
Tombeuse de la Croatie à Halle (3−1) grâce notamment à son héros, l’Allemagne a donc validé son billet pour ces finales sans saveur et souvent désertées par les spectateurs, faute de temps et de moyens.
Du coup, après avoir clamé son amour pour l’ancien format, le 2e joueur mondial a tenu à faire passer un message très clair aux dirigeants de la Fédération Internationale de Tennis (ITF).
« J’espère que les responsables de la Coupe Davis finiront par se réveiller et par comprendre ce qu’est la véritable Coupe Davis. Ce que nous jouons à Bologne, c’est une véritable absurdité. J’espère que nous reviendrons à l’ancien format. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 16:56