Comme beau­coup de fans de tennis, Alexander Zverev est un nostal­gique de l’an­cienne Coupe Davis, celle du format domicile‐extérieur.

Le temps d’un week‐end, à l’oc­ca­sion des quali­fi­ca­tions pour les phases finales, le fameux « Final 8 », qui a lieu depuis deux à Bologne (autre­fois à Madrid et Malaga), le récent vain­queur de l’US Open a pu regoûter à cette chaleur humaine, cette ambiance popu­laire et communicatrice.

Tombeuse de la Croatie à Halle (3−1) grâce notam­ment à son héros, l’Allemagne a donc validé son billet pour ces finales sans saveur et souvent déser­tées par les spec­ta­teurs, faute de temps et de moyens.

Du coup, après avoir clamé son amour pour l’an­cien format, le 2e joueur mondial a tenu à faire passer un message très clair aux diri­geants de la Fédération Internationale de Tennis (ITF).

« J’espère que les respon­sables de la Coupe Davis fini­ront par se réveiller et par comprendre ce qu’est la véri­table Coupe Davis. Ce que nous jouons à Bologne, c’est une véri­table absur­dité. J’espère que nous revien­drons à l’an­cien format. »