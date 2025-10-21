La relation entre Becker et Zverev, c’est un peu je t’aime moi non plus. Dernièrement dans le podcast de Petkovic, Boum Boum a encore critiqué Sascha, ce qui devient une vraie habitude. Une attitude que Zverev a voulu décrypter.
« Je pense qu’il se préoccupe relativement peu de moi, pour être honnête. Je pense qu’il cherche un peu d’attention, et il l’obtient à travers moi. Malheureusement, c’est le cas. Mais ça m’est égal maintenant. Tout va s’arranger et je suis plein de confiance et je sais que je vais retrouver ma forme et jouer à nouveau du bon tennis. Sur la fin de la saison, il y a des tournois que j’aime vraiment en salle, Vienne et Paris, où j’ai gagné l’année dernière »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 11:45