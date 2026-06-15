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Zverev se prend pour Djokovic : « J’aimerais jouer encore dix ans, si tout va bien, et ensuite on pourra en parler de mon palmarès »

Par
Laurent Trupiano
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Dans l’in­ter­view « fleuve » accordée à Esquire, Sascha Zverev, auréolé de son premier titre en Grand Chelem se sent pousser des ailes. Quand on évoque le fait qu’au final il se pour­rait bien que ce titre à Roland Garros soit le sommet de sa carrière, l’Allemand se mue presque en Novak Djokovic.

« Je ne sais pas. Je serais heureux si c’était le cas, mais ma carrière n’est pas encore terminée. J’aimerais jouer encore dix ans, si tout va bien, et ensuite on pourra en parler. Je n’y pense pas pour l’ins­tant. Je veux conti­nuer à jouer au tennis, je veux conti­nuer à disputer et à remporter de grands tour­nois. Et j’es­père que ce ne sera pas le dernier »

Publié le lundi 15 juin 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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