Dans l’in­ter­view « fleuve » accordée à Esquire, Sascha Zverev, auréolé de son premier titre en Grand Chelem se sent pousser des ailes. Quand on évoque le fait qu’au final il se pour­rait bien que ce titre à Roland Garros soit le sommet de sa carrière, l’Allemand se mue presque en Novak Djokovic.

« Je ne sais pas. Je serais heureux si c’était le cas, mais ma carrière n’est pas encore terminée. J’aimerais jouer encore dix ans, si tout va bien, et ensuite on pourra en parler. Je n’y pense pas pour l’ins­tant. Je veux conti­nuer à jouer au tennis, je veux conti­nuer à disputer et à remporter de grands tour­nois. Et j’es­père que ce ne sera pas le dernier »