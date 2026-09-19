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Zverev s’ex­plique sur son choix inat­tendu après sa victoire à l’US Open : « C’est très simple »

Par
Thomas S
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Alors que la plupart des obser­va­teurs et spécia­listes s’at­ten­daient à ce que Alexander Zverev s’ac­corde une période de repos après son sacre à l’US Open, l’Allemand a pris tout le monde à contre‐pied en annon­çant sa parti­ci­pa­tion à la rencontre de Coupe Davis entre son pays, l’Allemagne, et la Croatie, qui débu­tera ce samedi. 

Interrogée par nos confrères alle­mand de la ZDFheute, le désor­mais double lauréat en Grand Chelem s’est expliqué sur ce choix. 

« Je pense simple­ment pouvoir aider l’équipe. C’est complè­te­ment diffé­rent quand on joue pour l’Allemagne. On ne joue pas seule­ment pour soi, il y a toute une équipe derrière soi, des coéqui­piers, et beau­coup de gens qui veulent notre victoire. »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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