Alors que la plupart des obser­va­teurs et spécia­listes s’at­ten­daient à ce que Alexander Zverev s’ac­corde une période de repos après son sacre à l’US Open, l’Allemand a pris tout le monde à contre‐pied en annon­çant sa parti­ci­pa­tion à la rencontre de Coupe Davis entre son pays, l’Allemagne, et la Croatie, qui débu­tera ce samedi.

Interrogée par nos confrères alle­mand de la ZDFheute, le désor­mais double lauréat en Grand Chelem s’est expliqué sur ce choix.

« Je pense simple­ment pouvoir aider l’équipe. C’est complè­te­ment diffé­rent quand on joue pour l’Allemagne. On ne joue pas seule­ment pour soi, il y a toute une équipe derrière soi, des coéqui­piers, et beau­coup de gens qui veulent notre victoire. »