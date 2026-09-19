Alors que la plupart des observateurs et spécialistes s’attendaient à ce que Alexander Zverev s’accorde une période de repos après son sacre à l’US Open, l’Allemand a pris tout le monde à contre‐pied en annonçant sa participation à la rencontre de Coupe Davis entre son pays, l’Allemagne, et la Croatie, qui débutera ce samedi.
Interrogée par nos confrères allemand de la ZDFheute, le désormais double lauréat en Grand Chelem s’est expliqué sur ce choix.
« Je pense simplement pouvoir aider l’équipe. C’est complètement différent quand on joue pour l’Allemagne. On ne joue pas seulement pour soi, il y a toute une équipe derrière soi, des coéquipiers, et beaucoup de gens qui veulent notre victoire. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 14:04