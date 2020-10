Alexander Zverev a pris sa revanche sur Jannik Sinner. Ce dernier l’avait battu à Roland-Garros en huitième de finale. Ce samedi, l’Allemand l’a battu en deux sets pour une place en finale à Cologne. Admiratif, Alexander voit l’Italien de 19 ans déjà très haut dans les prochaines semaines.

« J’ai joué contre un joueur qui a déjà réussi à me gagner à Roland Garros. J’y ai beaucoup réfléchi tout au long du match et j’ai ressenti beaucoup de pression parce que je voulais gagner. Sinner est incroyablement talentueux et je pense qu’il sera bientôt dans le top dix. Il sera bientôt en compétition pour les meilleurs tournois du circuit », a assuré le 7ème joueur mondial après sa victoire.