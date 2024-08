Dans une inter­view donnée au média Bild, Sacha Zverev, éliminé en quart de finale lors de ces Jeux de Paris 2024 par Lorenzo Musetti, revient sur la période diffi­cile qu’il est en train de vivre. Visiblement, il est atteint d’un syndrome qu’il n’ar­rive pas à identifier.

« Tout a commencé à Hambourg mais s’est pour­suivi à Paris. Dès le deuxième tour, j’ai senti que je ne pouvais pas jouer plus d’un set. Je dois clari­fier ça avec le médecin main­te­nant. Je dois voir ce qui se passe pour mieux jouer le reste de la saison. Lorsque le problème vient du niveau de sucre dans le corps, alors je me sens plus lent et je n’ai aucune envie de m’en­traîner, là, mon ressenti est diffé­rent, j’ai la tête qui tourne et je vois quatre balles venir vers moi. Comme si je ne pouvais rien faire. »

La présence de Sascha à Montréal est donc peu probable, cela va dépendre des examens qu’il va subir chez « lui » à Monaco.