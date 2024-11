Questionné sur l’idée du choix entre une place de numéro 1 mondial et gagner un titre du Grand Chelem, Sascha a eu une réponse plutôt précise et claire.

« Je crois honnê­te­ment que dans le tennis d’au­jourd’hui, cela va de pair. Je pense qu’il est très diffi­cile d’être numéro 1 mondial sans gagner un chelem. J’en ai eu l’oc­ca­sion en 2022 si je ne m’étais pas blessé, ce qui est rare, car il s’agis­sait encore d’oc­ca­sions spéciales. Là, évidem­ment, Novak n’a pas joué beau­coup d’évé­ne­ments parce qu’il n’était pas vacciné. Rafa a commencé l’année très fort et s’est un peu blessé. Medvedev s’est égale­ment blessé. Il a été opéré du dos cette année‐là. C’était une année bizarre. Ce n’était pas comme si tout le monde jouait tous les tour­nois et était en pleine posses­sion de ses moyens tout au long de l’année. C’était donc diffé­rent. Mais je pense que main­te­nant que tout le monde joue, que tout le monde joue à plein régime et que tout le monde est en bonne santé, il faut gagner des tour­nois du Grand Chelem pour devenir numéro 1 mondial. »