La col­la­bo­ra­tion entre Alexander Zverev et David Ferrer, pour­tant pro­met­teuse, n’au­ra duré que six mois. L’Allemand a expli­qué les rai­sons de cette rup­ture pour le quo­ti­dien alle­mand Bild. Et il ne ferme pas la porte à une nou­velle asso­cia­tion dans les pro­chaines années…

« J’aimais David en tant qu’en­traî­neur. Nos per­son­na­li­tés cor­res­pon­daient par­fai­te­ment et j’au­rais aimé conti­nuer avec lui. Il m’a dit qu’il avait besoin de pas­ser plus de temps avec sa famille en ce moment et j’ai par­fai­te­ment com­pris, mais nous avons émis la pos­si­bi­li­té de tra­vailler à nou­veau ensemble dans le futur », a souf­flé le 7ème joueur mondial.