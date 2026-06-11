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Zverev sur la réac­tion de Nadal après son sacre : « Pour moi, les messages privés ont beau­coup plus d’importance, et lui m’a écrit un très long texte. J’ai trouvé ça incroya­ble­ment gentil »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a féli­cité publi­que­ment Alexander Zverev après son sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal a aussi envoyé long un message au nouveau cham­pion en Grand Chelem. C’est ce qu’a révélé le numéro 3 mondial lors d’une inter­view accordée à Eurosport Allemagne.

« Pour moi, les messages privés ont beau­coup plus d’importance. Tous les grands joueurs de tennis m’ont féli­cité : Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic. Rafa m’a écrit un très long message, j’ai trouvé ça incroya­ble­ment gentil. D’autres spor­tifs aussi : Thomas Müller, Mats Hummels, Joshua Kimmich. Dirk Nowitzki a vibré avec moi et m’a envoyé des messages pendant le match. Ça m’a fait énor­mé­ment plaisir. »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 18:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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