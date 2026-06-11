S’il a féli­cité publi­que­ment Alexander Zverev après son sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal a aussi envoyé long un message au nouveau cham­pion en Grand Chelem. C’est ce qu’a révélé le numéro 3 mondial lors d’une inter­view accordée à Eurosport Allemagne.

« Pour moi, les messages privés ont beau­coup plus d’importance. Tous les grands joueurs de tennis m’ont féli­cité : Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic. Rafa m’a écrit un très long message, j’ai trouvé ça incroya­ble­ment gentil. D’autres spor­tifs aussi : Thomas Müller, Mats Hummels, Joshua Kimmich. Dirk Nowitzki a vibré avec moi et m’a envoyé des messages pendant le match. Ça m’a fait énor­mé­ment plaisir. »