S’il a félicité publiquement Alexander Zverev après son sacre à Roland‐Garros, Rafael Nadal a aussi envoyé long un message au nouveau champion en Grand Chelem. C’est ce qu’a révélé le numéro 3 mondial lors d’une interview accordée à Eurosport Allemagne.
« Pour moi, les messages privés ont beaucoup plus d’importance. Tous les grands joueurs de tennis m’ont félicité : Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic. Rafa m’a écrit un très long message, j’ai trouvé ça incroyablement gentil. D’autres sportifs aussi : Thomas Müller, Mats Hummels, Joshua Kimmich. Dirk Nowitzki a vibré avec moi et m’a envoyé des messages pendant le match. Ça m’a fait énormément plaisir. »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 18:33