« Je ne pouvais rien faire seul, prendre une douche, aller aux toilettes, mes parents ont pris soin de moi comme un petit bébé », a déclaré Alexander Zverev, opéré des trois liga­ments laté­raux de sa cheville droite après sa chute contre Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros.

Si ses parents se sont occupés de lui, le numéro 2 mondial aurait aimé un peu plus de soutien de la part de sa petite‐amie, la manne­quin et actrice, Sophia Thomalla, comme il l’a expliqué à Bild am Sonntag.

« Durant ce genre de période, vous voulez être entouré des personnes que vous aimez le plus. C’est déce­vant pour moi que Sophia ne soit pas venue. Mais c’est comme ça que se passe son travail », a regretté l’Allemand, dont l’ob­jectif est de revenir pour l’US Open.