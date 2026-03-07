On parle beaucoup de coaching en ce moment à Indian Wells depuis qu’Emma Raducanu a émis un doute sur l’utilité des entraineurs expliquant qu’elle les avait « tous » essayés et que personne ne lui avait permis de progresser ou de mettre en place sur le court la tactique qu’elle affectionnait. Interrogé à ce sujet, Sascha a expliqué que cela faisait 28 ans qu’il était avec le même team. Et quand un journaliste s’est permis d’affirmer que même l’une des plus grandes stars de ce jeu Roger Federer avait eu une période sans coach, Alexander l’a vite remis dans le droit chemin.
« Honnêtement, je ne pense pas que Roger ait jamais fait grand‐chose tout seul, car il était toujours entouré d’une vingtaine de personnes. Il n’avait pas un entraîneur de renom, comme Edberg ou Ljubicic, tels qu’on les a vus plus tard dans sa carrière, mais il avait tout de même des personnes qui l’aidaient à progresser sur le court. Je suis presque certain qu’il n’appelait pas le bureau des courts d’entraînement pour réserver un court à 10 h le lendemain matin, ni pour s’échauffer, ni qu’il allait chercher ses balles lui‐même. Je suis presque certain que ce n’était pas le cas. Je pense qu’il y avait encore des gens qui l’aidaient »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 09:17