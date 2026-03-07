On parle beau­coup de coaching en ce moment à Indian Wells depuis qu’Emma Raducanu a émis un doute sur l’uti­lité des entrai­neurs expli­quant qu’elle les avait « tous » essayés et que personne ne lui avait permis de progresser ou de mettre en place sur le court la tactique qu’elle affec­tion­nait. Interrogé à ce sujet, Sascha a expliqué que cela faisait 28 ans qu’il était avec le même team. Et quand un jour­na­liste s’est permis d’af­firmer que même l’une des plus grandes stars de ce jeu Roger Federer avait eu une période sans coach, Alexander l’a vite remis dans le droit chemin.

« Honnêtement, je ne pense pas que Roger ait jamais fait grand‐chose tout seul, car il était toujours entouré d’une ving­taine de personnes. Il n’avait pas un entraî­neur de renom, comme Edberg ou Ljubicic, tels qu’on les a vus plus tard dans sa carrière, mais il avait tout de même des personnes qui l’aidaient à progresser sur le court. Je suis presque certain qu’il n’ap­pe­lait pas le bureau des courts d’en­traî­ne­ment pour réserver un court à 10 h le lende­main matin, ni pour s’échauffer, ni qu’il allait cher­cher ses balles lui‐même. Je suis presque certain que ce n’était pas le cas. Je pense qu’il y avait encore des gens qui l’ai­daient »