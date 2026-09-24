Si la 9e édition de la Laver Cup débute offi­ciel­le­ment ce vendredi à l’O2 Arena de Londres, tous les parti­ci­pants à cette compé­ti­tion par équipes ont parti­cipé ce jeudi à la photo offi­cielle ainsi qu’à la journée des médias.

À cette occa­sion, Alexander Zverev a été invité à répondre à une ques­tion presque éter­nelle : Qui est le plus grand joueur de l’his­toire du tennis.

Et après avoir refusé de choisir entre Federer, Nadal et Djokovic, l’Allemand a concédé que le Serbe était celui qui, statis­ti­que­ment, était le meilleur.

« It has to be novak » – Sascha on the GOAT debate 😌✨ pic.twitter.com/NYofZxeFnc — ׅ꯱ɑׁׅꭈׁׅɑׁׅ 🎀 (@messiimar) September 24, 2026

« Je pense que d’un point de vue statis­tique, ça doit être Novak. C’est celui qui a gagné le plus de Grands Chelems, celui qui est resté le plus long­temps à la place de numéro 1 mondial. Donc ça doit être Novak. »