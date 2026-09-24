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Zverev sur le fameux débat du GOAT entre Federer, Nadal et Djokovic : « S’il faut en choisir un, ça doit être lui »

Par
Thomas S
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Si la 9e édition de la Laver Cup débute offi­ciel­le­ment ce vendredi à l’O2 Arena de Londres, tous les parti­ci­pants à cette compé­ti­tion par équipes ont parti­cipé ce jeudi à la photo offi­cielle ainsi qu’à la journée des médias.

À cette occa­sion, Alexander Zverev a été invité à répondre à une ques­tion presque éter­nelle : Qui est le plus grand joueur de l’his­toire du tennis. 

Et après avoir refusé de choisir entre Federer, Nadal et Djokovic, l’Allemand a concédé que le Serbe était celui qui, statis­ti­que­ment, était le meilleur. 

« Je pense que d’un point de vue statis­tique, ça doit être Novak. C’est celui qui a gagné le plus de Grands Chelems, celui qui est resté le plus long­temps à la place de numéro 1 mondial. Donc ça doit être Novak. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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