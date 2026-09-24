Si la 9e édition de la Laver Cup débute officiellement ce vendredi à l’O2 Arena de Londres, tous les participants à cette compétition par équipes ont participé ce jeudi à la photo officielle ainsi qu’à la journée des médias.
À cette occasion, Alexander Zverev a été invité à répondre à une question presque éternelle : Qui est le plus grand joueur de l’histoire du tennis.
Et après avoir refusé de choisir entre Federer, Nadal et Djokovic, l’Allemand a concédé que le Serbe était celui qui, statistiquement, était le meilleur.
« It has to be novak » – Sascha on the GOAT debate 😌✨ pic.twitter.com/NYofZxeFnc— ׅ꯱ɑׁׅꭈׁׅɑׁׅ 🎀 (@messiimar) September 24, 2026
« Je pense que d’un point de vue statistique, ça doit être Novak. C’est celui qui a gagné le plus de Grands Chelems, celui qui est resté le plus longtemps à la place de numéro 1 mondial. Donc ça doit être Novak. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 18:58