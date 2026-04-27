Ne comptez pas sur Alexander Zverev pour se réjouir du forfait de Carlos Alcaraz à Roland‐Garros.

Et même si le parcours sera certai­ne­ment plus facile sans celui contre qui il s’est incliné en finale de l’édi­tion 2024, l’Allemand a dit les termes, comme l’on dit de nos jours, lors de son passage en confé­rence de presse à Madrid, tout en rendant un magni­fique hommage au double tenant du titre Porte d’Auteuil.

« Pour gagner un Grand Chelem, vous voulez battre les meilleurs joueurs du monde. Je ne veux pas que qui que ce soit soit absent. Je vais aborder ce Roland‐Garros comme d’ha­bi­tude, mais c’est mieux quand tout le monde est là, vrai­ment. Que Carlos ne soit pas là, c’est triste, triste pour le tennis. Il est encore très jeune et je comprends qu’il pense long terme. Mais le tennis a besoin de lui, le tennis est plus exci­tant quand il est là. Parfois, les gens pensent que les joueurs sont contents quand d’autres sont absents, mais ce n’est pas vrai. »