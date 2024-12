Récemment ques­tionné sur le moment le plus diffi­cile de sa carrière dans une récente inter­view publiée par son sponsor, Head, Alexander Zverev n’a pas pu s’empêcher d’évo­quer sa terrible bles­sure face à Rafael Nadal en pleine demi‐finale de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros.

« À mon avis, 2022 à Roland‐Garros a été le moment le plus diffi­cile de ma carrière. J’étais à un match de la première place mondiale et je jouais proba­ble­ment le meilleur tennis de ma vie contre le plus grand joueur de terre battue de tous les temps, Rafael Nadal. C’était un moment diffi­cile pour moi parce que, vous savez, même si je perdais le match – je veux dire, c’est Nadal, tout peut arriver. On peut perdre contre lui à Roland‐Garros, tout le monde a déjà perdu contre lui. Mais savoir au fond de moi que je devais gagner un match en trois mois pour devenir numéro un mondial, c’était diffi­cile pour moi. Et évidem­ment, le fait d’être plâtré et de ne pas pouvoir non seule­ment jouer, mais aussi simple­ment marcher et faire les choses quoti­diennes, c’était difficile. »