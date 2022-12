Alexander Zverev a vu Carlos Alcaraz réaliser à 19 ans ce dont il rêve toujours à 25 ans : remporter un titre du Grand Chelem. L’Allemand, absent pendant six mois après sa chute en demi‐finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal, a donné son avis pour Eurosport sur le sacre du jeune espa­gnol à l’US Open.

« Ce n’est pas vrai­ment surpre­nant. J’ai joué contre lui pour la première fois à Acapulco en 2021. J’ai déjà dit : ‘Il va être un joueur incroyable.’ Mais il y avait beau­coup de facteurs en jeu. Novak n’était pas à l’US Open, Rafa n’était peut‐être pas à 100 % et Daniil après sa bles­sure au dos et son opéra­tion n’était pas au même niveau qu’en 2021. Il a donc saisi sa chance. Chapeau bas ! C’était le meilleur joueur à New York. Il l’a prouvé », a déclaré le fina­liste de l’édi­tion 2020 de l’US Open.