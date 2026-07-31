Alexander Zverev a couru pendant de nombreuses années derrière un sacre en Grand Chelem et a enfin obtenu la consécration ultime cette saison. À Roland‐Garros, le numéro deux mondial a ouvert son compteur en remportant les Internationaux de France en finale contre Flavio Cobolli (6−1, 4–6, 6–4, 6–7, 1–6).
Si pour beaucoup, connaître le succès en Majeur est l’aboutissement d’une carrière, le natif d’Hambourg estime que ce n’est pas son succès le plus important. Dans un entretien accordé au présentateur allemand Jens Knossalla, il estime que sa médaille d’or aux Jeux de Tokyo est le titre ayant le plus de valeur à ses yeux.
« J’attendais depuis longtemps de remporter un tournoi du Grand Chelem, et la médaille d’or olympique est arrivée tôt dans ma carrière, mais elle a été encore plus spéciale pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais cette émotion a été encore plus intense et forte. J’étais au Village olympique, je vivais dans une famille allemande, toute la famille allemande était émue… Quand je suis rentré chez moi, j’ai compris ce que signifiait la médaille d’or olympique pour toute la nation », a souligné le joueur de 29 ans dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 08:51